Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Glasflasche geschlagen und ausgeraubt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (21.08.2025) einen 29-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einem 30 Jahre alten Mann mit einer Glasflasche geschlagen zu haben. Der 30-Jährige befand sich mit einer Begleiterin gegen 22.15 Uhr bei den Grillstätten des Unteren Schlossgartens. Aus einem nichtigen Grund geriet er mit den anwesenden Personen in Streit, in dessen Verlauf der 29-Jährige den 30-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Zwei unbekannte Männer und eine Frau kamen hinzu und forderten das Handy des 30-Jährigen, was sie mit Schlägen untermauerten. Sie nahmen ihm sein Handy und einen 20 Euro Schein weg und flüchteten zu Fuß Richtung Heinrich-Baumann-Steg. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und alarmierte die Polizei. Eine Fahndung verlief zunächst negativ. Der 30-Jährige erkannte gegen 01.30 Uhr den 29-Jährigen wieder, welcher durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Einer der beiden unbekannten Mann war zirka 160 Zentimeter groß, zirka 35 Jahre alt und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er hatte längere Haare und eine größere Narbe im Gesicht. Der andere Mann war etwa 185 Zentimeter groß und zirka 35 Jahre alt. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, eine muskulöse Statur und eine Glatze. Bekleidet war er mit einer Mütze und dunkler Kleidung. Die unbekannte Frau war etwa 160 Zentimeter groß, etwa 50 Jahre alt und hatte eine Flechtfrisur mit langen Haaren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

