Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Auseinandersetzung geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 38 und ein 62 Jahre alter Mann sind am Donnerstag (21.08.2025) im Bereich der Lüglensheidestraße mit einem bislang unbekannten Mann in einen Streit geraten. Die Männer gerieten gegen 15.20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit, in dessen Verlauf Anwohner auch Schussgeräusche wahrnehmen konnten. Die Männer zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Unbekannte war zirka 50 Jahre alt und hatte eine Halbglatze. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem hellblauen T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711899053700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

