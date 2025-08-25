POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag (09.08.2025) bis Samstag (23.08.2025) in ein Reihenhaus an der Zeppelinstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Toilettenfenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Objekt. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.
