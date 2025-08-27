PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Kleinkraftrad gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann ist am frühen Mittwochmorgen (27.08.2025) mit einem gestohlenen Kleinkraftrad auf einem Fußweg gestürzt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 01.10 Uhr auf dem Fußweg von der Straße Sieben Morgen Richtung Ehniweg unterwegs, als er alleine zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Ermittlungen ergaben, dass das Kleinkraftrad Anfang Juli im Bereich der Ottmarsheimer Straße gestohlen wurde und der 23-Jährige keinen Führerschein hat. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln stand. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

