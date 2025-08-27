POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Ost (ots)
Unbekannte sind am Dienstag (26.08.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Seeburger Straße eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 09.30 Uhr und 17.00 Uhr die Wohnungstür auf. Sie stahlen Schmuck, eine Spielekonsole und eine Taschenlampe. Insgesamt beläuft sich der Wert des Stehlguts auf rund 1.100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
