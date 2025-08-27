POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben seit 2023 eine Seniorin um rund 60.000 Euro betrogen, indem sie der Frau vortäuschten, dass ihr verstorbener Mann Schulden gehabt hätte und sie diese begleichen müsse. Die Betrüger riefen die Seniorin an und gaukelten ihr vor, dass ihr verstorbener Mann Schulden von mehreren Tausend Euro gehabt hätte. Dieses Geld sollte sie den Tätern überweisen. Als sie zur Bank ...

