Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Garage - zwei Fahrräder entwendet

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag, 02./03.10.2025, im Zeitraum von 15 Uhr bis 6:15 Uhr wurde in der Hugo-Herrmann- Straße in Bad Säckingen nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam in eine Garage eingedrungen, wo unbekannte Täterschaft ein Mountainbike der Marke Canon in Silber und Schwarz, sowie ein eBike der Marke Cube mit grüner Schrift entwendeten. Das Mountainbike war mittels Kettenschloss am hinteren Rad gesichert, das Rad samt Schloss wurde in der Garage zurückgelassen. Das Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder zur Täterschaft geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

