Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vermisstenfahndung nach 48-jährigem Mann; hier: Fahndungsrücknahme

Freiburg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem als vermisst gemeldeten 48-jährigen Christian B. aus Freiburg-St. Georgen vom Freitag, 13.06.2025, wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste wurde am Freitag, 26.09.2025, in einem Waldstück im Bereich Freiburg leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg dauern an.

ak

---------------------------------------

Erstmeldung vom 13.06.2025:

Am Mittwoch, 11.06.2025, wurde der 48-jährige Christian B. aus Freiburg-St. Georgen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte sowie intensive Suchmaßnahmen, unter anderem unter dem Einsatz von mehreren Personenspürhunden und einer Drohne, erbrachten bislang keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Inzwischen kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Christian B. wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80 Meter groß - geschätztes Körpergewicht von 80 - 90 Kilogramm - athletischer Körperbau - sehr kurz rasierte Haare, Halbglatze - auffällig große Tätowierung am rechten Arm - dürfte einen großen, grünen Rucksack mit sich führen - spricht Deutsch mit schweizerischem Akzent

Fotos des Vermissten können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell