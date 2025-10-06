PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Frontalkollision fordert sechs Verletzte, Polizei sucht nach Zeugen

Freiburg (ots)

Umkirch: Am Freitag, 03.10.2025, kam es gegen 11:20 Uhr auf der Hauptstraße in Umkirch zu einem Zusammenstoß zweier Pkw welche in gegensätzlicher Richtung unterwegs waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach geriet ein aus Richtung Freiburg in Fahrtrichtung Ortsmitte fahrender Ford Fiesta im Kurvenbereich kurz vor der Einmündung Im Zinken auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem VW Golf zusammenstieß. Die beiden Insassen des Ford Fiesta sowie die vier Insassen im VW Golf, darunter zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren wurden nicht unerheblich verletzt und mussten in angrenzende Krankenhäuser eingeliefert werden. An der Unfallstelle waren neben zwei Streifen der Polizei auch Rettungsdienste mit 6 Krankenwägen, einem Notarztfahrzeug sowie zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Umkirch mit 14 Mann im Einsatz. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Das Polizeirevier Breisach bittet Zeugen des Unfallherganges sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

