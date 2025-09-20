PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 20.09.25 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Starke Rauchentwicklung durch einen defekten Kamin

Zu einem Feuerwehreinsatz der Wehren aus Bad Saulgau und Herbertingen kam es am Freitagnachmittag in der Hauptstraße in Bad Saulgau. Ein defekter Kamin war wohl der Grund dafür, dass ein Friseursalon im Gebäude verrauchte. Die Personen im Gebäude konnten dieses unverletzt verlassen. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Dies stellte die Feuerwehr, die mit 36 Einsatzkräften vor Ort war, so fest. Auch der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen vor Ort. Es entstand kein Sachschaden.

Gammertingen

Aus Versehen angerempelt - 22jähriger schlägt sofort zu

Im Festzelt beim Herbstfest kam es am Freitagabend zu einer Körperverletzung. Als ein 22-jähriger Mann auf der Tanzfläche versehentlich von einem 24-jährigen angerempelt wurde, schlug er diesem sofort die Faust in das Gesicht. Der Geschädigte wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch in eine Klinik gebracht. Gegen den 22-jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

