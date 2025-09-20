PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 20.09.25 aus dem Landkreis Ravensburg.

Landkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten

Defekte Fotovoltaik-Platte löst Brand aus

Zu einem Brand auf einem Hausdach wurde die Feuerwehr am Freitagmorgen in die Wagnerstraße in Aichstetten gerufen. Aufgrund eines Defektes in einer Fotovoltaik Anlage fing eines der Elemente zu brennen an. Durch beherztes Eingreifen des Mieters konnte der Brand aber schnell gelöscht werden, so dass beim Eintreffen der Feuerwehr das Feuer schon aus war. Der Sachschaden wird eher als gering eingestuft.

Ravensburg-Geratsberg

Polizei sucht nach rotem Traktor mit grünem Anhänger

Ein roter Traktor mit grünem Anhänger fuhr am Freitag kurz nach 16.00 Uhr zügig durch die Höfe von Geratsberg. Da kurz danach der Strom ausfiel, stellten Anwohner fest, dass ein Verteilerkasten der Stromversorgung beschädigt war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten ermittelten, dass wohl der Traktor den Verteilerkasten angefahren hatte und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verließ. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer Angaben zu dem Traktor mit Anhänger machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Schlier-Unterankenreute

Küchenbrand verursacht starke Rauchentwicklung

Ein aufmerksamer Autofahrer sah am Freitagabend, dass aus einem Dachstuhl in der Wolfegger Straße Rauch herausquoll und rief die Feuerwehr. Als diese mit 40 Einsatzkräften vor Ort eintraf, stellte diese fest, dass es in einem Wohnhaus aus bislang unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand gekommen war. Durch den Dunstabzug quoll starker Rauch nach draußen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 30.000 Euro. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst noch mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Weingarten Mann folgt Fahrgast - Polizei bittet um Zeugenhinweise Von einem bislang unbekannten Täter angeschrien und verfolgt worden ist ein Jugendlicher am Mittwochabend auf dem Weg vom Bahnhof Berg bis ins Stadtgebiet. Der 17-Jährige kam mit der Bahn gegen 20.15 Uhr von Aulendorf aus am Bahnhof an. Auf dem Weg zu den Fahrradständern an der Bahnhaltestelle Berg bemerkte er den Unbekannten ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Immenstaad Zaun touchiert und geflüchtet - Zeugen gesucht Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat der Polizeiposten Immenstaad eingeleitet, nachdem ein Unbekannter zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag in der Brodmannstraße einen Zaun angefahren hat. Der Verursacher kollidierte mutmaßlich beim Rangieren mit einer Granitsäule des Zauns, der sich neben der Ausfahrt eines ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizei ermittelt wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen Wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 36-Jährigen, der am Donnerstagmittag von Zeugen am Donauufer im Bereich der Badstraße gemeldet wurde. Der Tatverdächtige soll in einem Gebüsch mehrfach sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren