Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 20.09.25 aus dem Landkreis Ravensburg.

Aichstetten

Defekte Fotovoltaik-Platte löst Brand aus

Zu einem Brand auf einem Hausdach wurde die Feuerwehr am Freitagmorgen in die Wagnerstraße in Aichstetten gerufen. Aufgrund eines Defektes in einer Fotovoltaik Anlage fing eines der Elemente zu brennen an. Durch beherztes Eingreifen des Mieters konnte der Brand aber schnell gelöscht werden, so dass beim Eintreffen der Feuerwehr das Feuer schon aus war. Der Sachschaden wird eher als gering eingestuft.

Ravensburg-Geratsberg

Polizei sucht nach rotem Traktor mit grünem Anhänger

Ein roter Traktor mit grünem Anhänger fuhr am Freitag kurz nach 16.00 Uhr zügig durch die Höfe von Geratsberg. Da kurz danach der Strom ausfiel, stellten Anwohner fest, dass ein Verteilerkasten der Stromversorgung beschädigt war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten ermittelten, dass wohl der Traktor den Verteilerkasten angefahren hatte und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verließ. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer Angaben zu dem Traktor mit Anhänger machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Schlier-Unterankenreute

Küchenbrand verursacht starke Rauchentwicklung

Ein aufmerksamer Autofahrer sah am Freitagabend, dass aus einem Dachstuhl in der Wolfegger Straße Rauch herausquoll und rief die Feuerwehr. Als diese mit 40 Einsatzkräften vor Ort eintraf, stellte diese fest, dass es in einem Wohnhaus aus bislang unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand gekommen war. Durch den Dunstabzug quoll starker Rauch nach draußen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 30.000 Euro. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst noch mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

