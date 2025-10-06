PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Pkw stürzt Rebböschung hinab, vier Leichtverletzte.

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberbergen: Nicht angepasste Geschwindigkeit und Nichtkenntnis der Örtlichkeit waren nach erster Einschätzung der Polizei mit ursächlich für einen Verkehrsunfall der sich am Sonntag 05.10.2025 gegen 18:40 Uhr ereignet hat. Ein mit vier jungen Männern besetzter Pkw kam auf dem Streitweg im Rebgelände, Gewann Winzburg in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte die angrenzende Böschung hinab, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Endstand. Glücklicherweise konnten sich die Insassen selbständig befreien und Hilfe herbeiholen. Zur Versorgung der leicht verletzten Insassen war auch die Ortsgruppe des DRK und die Freiwillige Feuerwehr Vogtsburg im Einsatz. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,00 Promille. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von viertausend Euro. Des Weiteren wurde ein Jungbaum beschädigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

