Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Weil am Rhein: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi RS 7 steht im Verdacht bei einem Überholvorgang einen 55-jährigen Fahrer eines Land Rovers gefährdet zu haben. Der 55-jährige Fahrer des Land Rover fuhr am Samstag, 04.10.2025, gegen 10.24 Uhr, von der Autobahn A 98 kommend an dem Autobahndreieck Weil am Rhein auf die Autobahn A 5 in Richtung Norden auf. In gleicher Richtung fuhr hinter ihm der unbekannte Fahrer des Audi RS 7. Der 55-Jährige befuhr zunächst den Beschleunigungsstreifen und wechselte auf die rechte Fahrspur der Autobahn A 5. Der 55-Jährige beabsichtigte ein vor ihm fahrenden Pkw zu überholen und wollte wohl auf die linke Fahrspur wechseln. Im gleichen Moment soll der hinter ihm fahrende Audi RS 7 ebenfalls auf die linke Fahrspur gewechselt und den Land Rover überholt haben. Um einen Unfall zu vermeiden habe der 55-Jährige seinen Überholvorgang abbrechen müssen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalles soll der Autobahnabschnitt gut frequentiert gewesen sein. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, erhofft sich deshalb Hinweise von Zeugen, welche den Überholvorgang beobachtet haben.

