Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 12-Jähriger leicht verletzt, Kollision mit Auto im Kreisverkehr

Greven (ots)

Am Freitagmittag (19.09.) hat sich im Kreisverkehr Münsterdamm/Am Hallenbad/Rathausstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Ein 74-jähriger Mann aus Greven fuhr gegen 12.40 Uhr mit einem blauen Audi A3 im Kreisverkehr und wollte dann die Ausfahrt in Richtung Münster nehmen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 12-Jährigen, der mit seinem Fahrrad aus Richtung Rathausstraße kam und über die Querungshilfe am Kreisverkehr fuhr. Der Junge wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 3200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell