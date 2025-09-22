PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Motorradfahrer schwer verletzt, Sturz in Kurve

Nordwalde (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Scheddebrock ist am Samstagmittag (20.09.) ein 43-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) fuhr gegen 14.05 Uhr mit seinem Motorrad, einer schwarzen Hyosung, in Richtung Emsdettener Straße. Auf Höhe der Hausnummer Scheddebrock 56 kam er ersten Erkenntnissen zufolge in einer Kurve zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:59

    POL-ST: Metelen, Brand eines leerstehenden Hauses, Zeugen gesucht

    Metelen (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (21.09.) gegen 04.50 Uhr hat an der Kolpingstraße der Dachstuhl eines leerstehenden Einfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Es ist niemand verletzt worden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:58

    POL-ST: Lengerich, Motorradfahrer schwer verletzt, Kollision mit Auto

    Lengerich (ots) - Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Lohesch, nahe Hollenbergs Weg, in Intrup schwer verletzt worden. Der 40-Jährige aus Bohmte (Landkreis Osnabrück) fuhr mit seinem Krad am Freitag (19.09.) gegen 13.15 Uhr auf der Straße Lohesch in Richtung Bahnhofstraße. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Tecklenburg wollte ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:56

    POL-ST: Ladbergen, Motorradfahrer schwer verletzt, Kollision beim Überholvorgang

    Ladbergen (ots) - Bei einem Überholvorgang ist es am Freitagvormittag (19.09.) gegen 10.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kattenvenner Straße gekommen. Eine 71-jähriger Autofahrerin aus Lengerich fuhr mit einem schwarzen VW Golf auf der Kattenvenner Straße in Richtung Ladbergen. Im Auto saß als Beifahrerin eine 49-Jährige aus Lengerich. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren