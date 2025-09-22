Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Motorradfahrer schwer verletzt, Sturz in Kurve

Nordwalde (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Scheddebrock ist am Samstagmittag (20.09.) ein 43-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) fuhr gegen 14.05 Uhr mit seinem Motorrad, einer schwarzen Hyosung, in Richtung Emsdettener Straße. Auf Höhe der Hausnummer Scheddebrock 56 kam er ersten Erkenntnissen zufolge in einer Kurve zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 5000 Euro.

