Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Motorradfahrer schwer verletzt, Kollision beim Überholvorgang

Ladbergen (ots)

Bei einem Überholvorgang ist es am Freitagvormittag (19.09.) gegen 10.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kattenvenner Straße gekommen.

Eine 71-jähriger Autofahrerin aus Lengerich fuhr mit einem schwarzen VW Golf auf der Kattenvenner Straße in Richtung Ladbergen. Im Auto saß als Beifahrerin eine 49-Jährige aus Lengerich. Die 71-Jährige wollte dann nach links in die Moorstraße abbiegen.

Hinter dem Golf fuhr ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Sendenhorst (Kreis Warendorf). Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Motorradfahrer das Abbiegemanöver und überholte. Der Golf und das Motorrad kollidierten im Einmündungsbereich der Seitenstraße.

Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Das Motorrad wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 7000 Euro.

