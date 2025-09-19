Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Mit 59 km/h zu schnell auf der B54 Erneute Kontrollen

Steinfurt (ots)

In dieser Woche hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt anlässlich des Tages der 0 Verkehrstoten erneute Kontrollen auf der B54 durchgeführt. Am Dienstag (16.09.) und Donnerstag (18.09.) sind Kontrollen an zwei verschiedenen Orten veranlasst worden: an einer Brücke nahe der Abfahrt Altenberge-Ost und an einer Brücke in Steinfurt in Höhe der Tecklenburger Straße.

Überholverbot und Geschwindigkeitsüberwachung Von den Brücken sind die Bereiche überwacht worden, in denen es Überholverbote gibt. Die eingesetzten Beamten konnten innerhalb kürzester Zeit insgesamt 29 Verstöße feststellen. Fünf Verkehrsteilnehmer hielten die vorgeschriebene Geschwindigkeit nicht ein, darunter war einer, der nach Abzug der Toleranz immer noch 59 km/h zu schnell fuhr. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot, ein Busgeldverfahren und Punkte beim Kraftfahrt- Bundesamt.

Besondere Vorkommnisse

Ein Lkw-Fahrer hatte seine Fahrpause in eine Nothaltebucht gelegt. Er wurde aufgefordert, weiterzufahren. Außerdem wurde ein Verwarngeld erhoben. Ein Autofahrer versuchte, sich als eine andere Person auszugeben, da er selber nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er wurde nach Unstimmigkeiten über seine Personalien vorläufig festgenommen. Nach der Personalienfeststellung konnte er wieder entlassen werden. Ihn erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bilanz in Zahlen

Insgesamt haben die Beamten des Verkehrsdienstes an den zwei Kontrolltagen am Dienstag und Donnerstag 43 Verstöße festgestellt und geahndet. Unter anderem waren 29 davon wegen verkehrswidrigen Überholens und fünf wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Die Kreispolizei Steinfurt wird auch weiterhin unangekündigt Verkehrskontrollen an verschiedenen Orten kreisweit durchführen. Deshalb die Bitte: Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln und Tragen Sie so dazu bei, dass alle sicher ans Ziel kommen!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell