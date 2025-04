Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung zur Festnahme nach Fluchtversuch

Rhaunen (ots)

Am gestrigen 8. April, gegen 20 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein einen Hinweis aus der Bevölkerung, dass sich eine per Haftbefehl gesuchte Person in Rhaunen aufhalten soll. Die Örtlichkeit wurde sowohl durch zivile als auch uniformierte Polizeikräfte aufgesucht, um den gesuchten Mann festzunehmen und den Haftbefehl zu vollstrecken.

Als der gesuchte 35-Jährige beabsichtigte, die Örtlichkeit mit einem PKW zu verlassen, versuchte ein Polizeibeamter mit einem zivilen Fahrzeug zunächst, den Mann zuzuparken und so am Wegfahren zu hindern. Dennoch fuhr dieser mit seinem Auto über die Grundstücksanlage los, wobei er den Zivilwagen streifte. Anschließend beschleunigte der Mann sein Fahrzeug auf der Straße. Hier fuhr er auf einen ihm entgegenkommenden Streifenwagen, der auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war, zu und kollidierte mit diesem frontal. Durch die Kollisionen wurden insgesamt vier Polizeibeamtinnen und -beamte sowie der Beschuldigte selbst leicht verletzt. Er konnte anschließend festgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wird der Tatverdächtige im Laufe des heutigen Tages beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt.

Aufgrund der Geschehnisse wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Idar-Oberstein bedankt sich bei der Bevölkerung für den entscheidenden Hinweis, der zur Festnahme des Gesuchten führte.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell