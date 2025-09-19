PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Stromkasten und Fahrzeuge beschädigt

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Montag (15.09.), 22.00 Uhr und Dienstag (16.09.), 05.55 Uhr haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge sowie einen Stromkasten an der Surenburgstraße beschädigt.

In Höhe der Hausnummer 69 wurde ein Stromkasten beschädigt. Nach ersten Ermittlungen haben die Unbekannten mit einem Fahrzeug einen an der Straße abgestellten Opel Astra von hinten auf den Stromkasten geschoben. Der Opel, wie auch der Stromkasten, wurden dadurch beschädigt.

In derselben Nacht haben Unbekannte auch einen VW Caravelle beschädigt. An dem Fahrzeug, das in Höhe der Hausnummer 62 geparkt war, wurden die Kennzeichen gestohlen sowie die Seitenspiegel gewaltsam entfernt und der Heckscheibenwischer beschädigt.

An einem Mercedes-Benz, der in Höhe der Hausnummer 64 geparkt war, wurden ebenfalls die Kennzeichen entwendet und die Front- sowie Heckscheibenwischer beschädigt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

