Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Anlagebetrug

Ibbenbüren (ots)

Ein 55-jähriger Ibbenbürener ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Der Mann hatte sich auf eine Anzeige gemeldet, die er in den sozialen Medien entdeckt hatte.

Kurz darauf meldete sich telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter der Firma. Dieser bat den Ibbenbürener, eine geringe dreistellige Summe zu zahlen und sich dann über einen Link, der ihm zugesandt wurde, mit einem Pass zu identifizieren. Anschließend überwies der Ibbenbürener dann in zwei Raten einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Dann wurde ihm das Angebot gemacht, in Kryptowährung zu investieren. Dies tat der Ibbenbürener und überwies noch einmal einen geringen fünfstelligen Euro-Betrag.

Nach einer gewissen Zeit sah der Mann, dass sein neu erstelltes Anlage-Konto einen sehr hohen Betrag aufwies. Als er das Geld zurücküberwiesen haben wollte, sagte man ihm, dass er dafür einen mittleren vierstelligen Betrag zahlen müsse. Dies tat der Mann und bekam danach die Info, dass er noch einmal etwas überweisen müsse, um an sein Geld zu kommen. Da begriff er, dass er Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich. Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen auf angeblichen Anlageplattformen verführen! Ist ein Angebot allzu lukrativ, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betrug! Werden Sie misstrauisch, wenn Sie immer höhere Beträge investieren sollen! Weitere wichtige Infos und Tipps rund ums Thema Anlagebetrug gibt es auf unsere Homepage: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

