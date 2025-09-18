PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec aus Fahrradabstellraum entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Fahrradabstellraum eines Mehrparteienhauses an der Straße Hyddenburg verschafft.

Die Täter öffneten in der Zeit zwischen Mittwoch (17.09.), 22.00 Uhr und Donnerstag (18.09.), 08.50 Uhr gewaltsam die Tür zu dem Abstellraum. Von dort entwendeten sie ein Pedelec der Marke KTM, Modell Macina. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 08:27

    POL-ST: Mettingen, Auto aufgebrochen

    Mettingen (ots) - In der Zeit von Dienstag (16.09.), 18.00 Uhr bis Mittwoch (17.09.), 10.50 Uhr ist eine graue Mercedes C-Klasse an der Bischofstraße beschädigt worden. Das Auto war im genannten Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Unbekannte haben an dem Auto die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Ob etwas aus dem Fahrzeuginneren gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:23

    POL-ST: Steinfurt- Bu., Einbrüche in Kindergärten

    Steinfurt-Bu. (ots) - Zwischen Dienstag (16.09.), 16.30 Uhr und Mittwoch (17.09.), 06.50 Uhr ist in eine Kindertagesstätte am Melkeweg eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben eine rückwärtige Tür aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. In der Einrichtung sind einige Schränke aufgebrochen und durchsucht worden. Gestohlen wurden diverse elektronische Geräte und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren