Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec aus Fahrradabstellraum entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Fahrradabstellraum eines Mehrparteienhauses an der Straße Hyddenburg verschafft.

Die Täter öffneten in der Zeit zwischen Mittwoch (17.09.), 22.00 Uhr und Donnerstag (18.09.), 08.50 Uhr gewaltsam die Tür zu dem Abstellraum. Von dort entwendeten sie ein Pedelec der Marke KTM, Modell Macina. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

