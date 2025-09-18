PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Auto aufgebrochen

Mettingen (ots)

In der Zeit von Dienstag (16.09.), 18.00 Uhr bis Mittwoch (17.09.), 10.50 Uhr ist eine graue Mercedes C-Klasse an der Bischofstraße beschädigt worden.

Das Auto war im genannten Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Unbekannte haben an dem Auto die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Ob etwas aus dem Fahrzeuginneren gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 08:23

    POL-ST: Steinfurt- Bu., Einbrüche in Kindergärten

    Steinfurt-Bu. (ots) - Zwischen Dienstag (16.09.), 16.30 Uhr und Mittwoch (17.09.), 06.50 Uhr ist in eine Kindertagesstätte am Melkeweg eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben eine rückwärtige Tür aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. In der Einrichtung sind einige Schränke aufgebrochen und durchsucht worden. Gestohlen wurden diverse elektronische Geräte und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Ebenfalls ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:03

    POL-ST: Emsdetten, Wohnmobil gestohlen, Zeugen gesucht

    Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter haben an der Straße Schräger Weg ein Wohnmobil gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (15.09.25), 18.30 Uhr und Dienstag (16.09.25), 06.40 Uhr. Das Wohnmobil stand bis Montagabend vor einer Garage in der Zufahrt eines Einfamilienhauses. Am Dienstagmorgen stellte der Geschädigte fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Es handelt sich um ein Eura Mobil PT ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren