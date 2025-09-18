Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Auto aufgebrochen

Mettingen (ots)

In der Zeit von Dienstag (16.09.), 18.00 Uhr bis Mittwoch (17.09.), 10.50 Uhr ist eine graue Mercedes C-Klasse an der Bischofstraße beschädigt worden.

Das Auto war im genannten Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Unbekannte haben an dem Auto die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Ob etwas aus dem Fahrzeuginneren gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

