Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Wohnmobil gestohlen, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben an der Straße Schräger Weg ein Wohnmobil gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (15.09.25), 18.30 Uhr und Dienstag (16.09.25), 06.40 Uhr. Das Wohnmobil stand bis Montagabend vor einer Garage in der Zufahrt eines Einfamilienhauses. Am Dienstagmorgen stellte der Geschädigte fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Es handelt sich um ein Eura Mobil PT 695 EB, das amtliche Kennzeichen lautet BF-KM 1110. Der Wert liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat das Wohnmobil zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib machen können, melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

