PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Wohnmobil gestohlen, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben an der Straße Schräger Weg ein Wohnmobil gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (15.09.25), 18.30 Uhr und Dienstag (16.09.25), 06.40 Uhr. Das Wohnmobil stand bis Montagabend vor einer Garage in der Zufahrt eines Einfamilienhauses. Am Dienstagmorgen stellte der Geschädigte fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Es handelt sich um ein Eura Mobil PT 695 EB, das amtliche Kennzeichen lautet BF-KM 1110. Der Wert liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat das Wohnmobil zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib machen können, melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:19

    POL-ST: Rheine, Unfall auf der B 70, Sperrung

    Rheine (ots) - Am Dienstag (16.09.) ist es auf der B 70 zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen gekommen. Ein 24-jähriger Rheinenser fuhr gegen 07.50 Uhr mit einem BMW von der Neuenkirchener Straße kommend auf die B 70 in Fahrtrichtung Steinfurt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 24-Jährige vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn fahren und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kam es ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:18

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, zwei Radfahrerinnen leicht verletzt

    Steinfurt (ots) - Am Dienstag (16.09.) ist es gegen 08.00 Uhr an der Kreuzung Salzbergener Straße / Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Radfahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen standen die beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen aus Rheine zunächst an der Ampel im Kreuzungsbereich. Dort wollten sie dann die ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:17

    POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 11-Jähriger leicht verletzt

    Rheine (ots) - Am Dienstagmorgen (16.09.) ist es auf der Lindenstraße zu einem Schulwegunfall gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Greven fuhr mit einem Ford Ka gegen 07.40 Uhr auf der Lindenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte er von dort nach links in die Laugestraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 11-Jährigen aus Rheine, der auf dem Radweg in Richtung Neuenkirchener Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren