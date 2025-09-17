Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfall auf der B 70, Sperrung

Rheine (ots)

Am Dienstag (16.09.) ist es auf der B 70 zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen gekommen.

Ein 24-jähriger Rheinenser fuhr gegen 07.50 Uhr mit einem BMW von der Neuenkirchener Straße kommend auf die B 70 in Fahrtrichtung Steinfurt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 24-Jährige vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn fahren und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kam es zur Kollision mit einem Cupra Leon, der in Fahrtrichtung Bentlage fuhr. Dieses Fahrzeug wurde dabei auf die Böschung geschoben.

Der Fahrer des Cupra Leon, eine 41-jähriger Steinfurter, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 20.000 Euro. Die B 70 war für die Zeit der Unfallaufnahme in dem Bereich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell