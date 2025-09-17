PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfall auf der B 70, Sperrung

Rheine (ots)

Am Dienstag (16.09.) ist es auf der B 70 zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen gekommen.

Ein 24-jähriger Rheinenser fuhr gegen 07.50 Uhr mit einem BMW von der Neuenkirchener Straße kommend auf die B 70 in Fahrtrichtung Steinfurt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 24-Jährige vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn fahren und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kam es zur Kollision mit einem Cupra Leon, der in Fahrtrichtung Bentlage fuhr. Dieses Fahrzeug wurde dabei auf die Böschung geschoben.

Der Fahrer des Cupra Leon, eine 41-jähriger Steinfurter, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 20.000 Euro. Die B 70 war für die Zeit der Unfallaufnahme in dem Bereich voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:18

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, zwei Radfahrerinnen leicht verletzt

    Steinfurt (ots) - Am Dienstag (16.09.) ist es gegen 08.00 Uhr an der Kreuzung Salzbergener Straße / Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Radfahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen standen die beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen aus Rheine zunächst an der Ampel im Kreuzungsbereich. Dort wollten sie dann die ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:17

    POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 11-Jähriger leicht verletzt

    Rheine (ots) - Am Dienstagmorgen (16.09.) ist es auf der Lindenstraße zu einem Schulwegunfall gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Greven fuhr mit einem Ford Ka gegen 07.40 Uhr auf der Lindenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte er von dort nach links in die Laugestraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 11-Jährigen aus Rheine, der auf dem Radweg in Richtung Neuenkirchener Straße ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:16

    POL-ST: Ibbenbüren, 19-Jähriger schwer verletzt, Auto prallt gegen Baum

    Ibbenbüren (ots) - Am Dienstagabend (16.09.) ist es gegen 21.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schlickelder Straße / Josef-Verlemann-Straße / Polkenhügel gekommen. Ein 19-jähriger Ibbenbürener fuhr nach ersten Erkenntnissen mit einem VW Polo auf der Schlickelder Straße in Richtung Ibbenbüren. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren