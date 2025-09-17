Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 19-Jähriger schwer verletzt, Auto prallt gegen Baum

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstagabend (16.09.) ist es gegen 21.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schlickelder Straße / Josef-Verlemann-Straße / Polkenhügel gekommen.

Ein 19-jähriger Ibbenbürener fuhr nach ersten Erkenntnissen mit einem VW Polo auf der Schlickelder Straße in Richtung Ibbenbüren. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er zunächst mit einem Verkehrsschild, anschließend prallte der VW gegen einen Baum. Von dort rutschte der Wagen in den angrenzenden Graben.

Der 19-jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3.500 Euro. Der Kreuzungsbereich war für die Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell