PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 19-Jähriger schwer verletzt, Auto prallt gegen Baum

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstagabend (16.09.) ist es gegen 21.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schlickelder Straße / Josef-Verlemann-Straße / Polkenhügel gekommen.

Ein 19-jähriger Ibbenbürener fuhr nach ersten Erkenntnissen mit einem VW Polo auf der Schlickelder Straße in Richtung Ibbenbüren. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er zunächst mit einem Verkehrsschild, anschließend prallte der VW gegen einen Baum. Von dort rutschte der Wagen in den angrenzenden Graben.

Der 19-jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3.500 Euro. Der Kreuzungsbereich war für die Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 15:20

    POL-ST: Altenberge, Einbruchdiebstahl

    Altenberge (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (15.09.), 18.00 Uhr und Dienstag (16.09.), 06.00 Uhr Zutritt zum Gelände einer Firma an der Boschstraße verschafft. Die Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise das Zugangstor zum Gelände. Dort schlugen sie an insgesamt acht abgestellten Firmenfahrzeugen die Scheiben ein. Des Weiteren beschädigten sie zwei Anhänger. Über ein ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:31

    POL-ST: Steinfurt, U-Haft nach Diebstählen aus Kfz

    Steinfurt (ots) - Am Sonntag (14.09.) hat ein Zeuge der Polizei gegen 23.40 Uhr zwei verdächtige Personen gemeldet, die sich im Bereich Hollacker / Ringelnatzstraße aufhielten. Die sofort eingesetzten Beamten haben die beiden Männer, die polizeibekannt sind, dann in dem Bereich angetroffen. Als die beiden 19 und 20 Jahre alten Tunesier, beide ohne festen Wohnsitz, die Beamten erblickten, ergriffen sie die Flucht. Beide ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:39

    POL-ST: Wettringen, 13-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

    Wettringen (ots) - Am Montagmorgen (15.09.2025) ist ein 13-jähriger Wettringer mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 07.30 Uhr auf dem verkehrsberuhigten Bereich Am Kirchplatz in Richtung Werninghoker Straße. Kurz vor dem Übergang zu Werninghoker Straße stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache auf der leicht abschüssigen Straße. Dabei zog er sich schwere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren