Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruchdiebstahl

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (15.09.), 18.00 Uhr und Dienstag (16.09.), 06.00 Uhr Zutritt zum Gelände einer Firma an der Boschstraße verschafft.

Die Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise das Zugangstor zum Gelände. Dort schlugen sie an insgesamt acht abgestellten Firmenfahrzeugen die Scheiben ein. Des Weiteren beschädigten sie zwei Anhänger. Über ein Fenster verschafften sich die Täter darüber hinaus gewaltsam Zugang zu einer Garage. Diese durchwühlten sie und entwendeten daraus diverse Kabel. Ebenso entwendeten sie diverse Werkzeugteile und Kabeltrommeln. Auf dem Gelände brachen die Unbekannten noch vier Container auf und entwendeten aus einem Tankbehälter Kraftstoff. Der gesamte Schaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell