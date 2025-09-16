Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, U-Haft nach Diebstählen aus Kfz

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (14.09.) hat ein Zeuge der Polizei gegen 23.40 Uhr zwei verdächtige Personen gemeldet, die sich im Bereich Hollacker / Ringelnatzstraße aufhielten.

Die sofort eingesetzten Beamten haben die beiden Männer, die polizeibekannt sind, dann in dem Bereich angetroffen. Als die beiden 19 und 20 Jahre alten Tunesier, beide ohne festen Wohnsitz, die Beamten erblickten, ergriffen sie die Flucht. Beide konnten von den Beamten kurz darauf gefasst werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten diverses Diebesgut fest; unter anderem aus einem kurz zuvor verübten Diebstahl aus einem Mercedes an der Straße Hollacker.

Die beiden Männer stehen im Verdacht in der Vergangenheit für eine Vielzahl von Diebstählen aus Kfz verantwortlich zu sein. Sie wurden vorläufig festgenommen und später einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für die Tatverdächtigen Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell