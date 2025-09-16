PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, U-Haft nach Diebstählen aus Kfz

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (14.09.) hat ein Zeuge der Polizei gegen 23.40 Uhr zwei verdächtige Personen gemeldet, die sich im Bereich Hollacker / Ringelnatzstraße aufhielten.

Die sofort eingesetzten Beamten haben die beiden Männer, die polizeibekannt sind, dann in dem Bereich angetroffen. Als die beiden 19 und 20 Jahre alten Tunesier, beide ohne festen Wohnsitz, die Beamten erblickten, ergriffen sie die Flucht. Beide konnten von den Beamten kurz darauf gefasst werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten diverses Diebesgut fest; unter anderem aus einem kurz zuvor verübten Diebstahl aus einem Mercedes an der Straße Hollacker.

Die beiden Männer stehen im Verdacht in der Vergangenheit für eine Vielzahl von Diebstählen aus Kfz verantwortlich zu sein. Sie wurden vorläufig festgenommen und später einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für die Tatverdächtigen Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 15:39

    POL-ST: Wettringen, 13-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

    Wettringen (ots) - Am Montagmorgen (15.09.2025) ist ein 13-jähriger Wettringer mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 07.30 Uhr auf dem verkehrsberuhigten Bereich Am Kirchplatz in Richtung Werninghoker Straße. Kurz vor dem Übergang zu Werninghoker Straße stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache auf der leicht abschüssigen Straße. Dabei zog er sich schwere ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:48

    POL-ST: Hörstel, Betrug durch falschen Bankmitarbeiter, Polizei warnt vor der Masche

    Hörstel (ots) - Am Donnerstag (11.09.) erhielt eine 63-jährige Frau aus Hörstel am späten Nachmittag den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser sagte der Frau, dass jemand gerade versucht habe, ihr Konto zu hacken. Um dies zu verhindern, müsste schnellstmöglich ein Sicherheitsupdate auf dem Computer der 63-Jährigen installiert werden. Die Frau folgte ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:11

    POL-ST: Lengerich, 35-jähriger Autofahrer dreht "Donuts" , Zeuge informiert Polizei

    Lengerich (ots) - Am Sonntagnachmittag (14.09.) informierte ein Zeuge gegen 16.45 Uhr die Polizei, dass ein schwarzer Mercedes auf dem Marktplatz mehrere sogenannte Donuts mit seinem Fahrzeug drehe. Dabei habe es eine große Qualmwolke gegeben. Die Polizei konnte kurz darauf das Fahrzeug und den Halter, einen 35-jährigen Lengericher, im Bereich Bahnhofstraße / Auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren