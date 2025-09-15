Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, 13-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

Wettringen (ots)

Am Montagmorgen (15.09.2025) ist ein 13-jähriger Wettringer mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Jugendliche fuhr gegen 07.30 Uhr auf dem verkehrsberuhigten Bereich Am Kirchplatz in Richtung Werninghoker Straße. Kurz vor dem Übergang zu Werninghoker Straße stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache auf der leicht abschüssigen Straße. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

