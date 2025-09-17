PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 11-Jähriger leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Dienstagmorgen (16.09.) ist es auf der Lindenstraße zu einem Schulwegunfall gekommen.

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Greven fuhr mit einem Ford Ka gegen 07.40 Uhr auf der Lindenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte er von dort nach links in die Laugestraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 11-Jährigen aus Rheine, der auf dem Radweg in Richtung Neuenkirchener Straße unterwegs war.

Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

