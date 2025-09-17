Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, zwei Radfahrerinnen leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (16.09.) ist es gegen 08.00 Uhr an der Kreuzung Salzbergener Straße / Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Radfahrerinnen wurden dabei leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen standen die beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen aus Rheine zunächst an der Ampel im Kreuzungsbereich. Dort wollten sie dann die Neuenkirchener Straße in Richtung des dortigen Möbelhauses überqueren. Zeitgleich bog ein Pritschenwagen von der Salzbergener Straße nach rechts in die Neuenkirchener Straße ab. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit den beiden Fahrradfahrerinnen, die sich dabei leicht verletzten.

Der Pritschenwagen entfernte sich in Richtung Neuenkirchen, ohne sich um die beiden Mädchen zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pritschenwagen mit großem Anhänger gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder die Angaben zu den Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

