PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wachmann stört Diebe bei der Tat

Barth (V-R) (ots)

Am gestrigen Sonntag (14.09.2025) meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 03.45 Uhr einen Einbruch in ein Barther Autohaus. Demnach habe der 54-jährige deutsche Wachmann zwei Personen dabei erwischt, wie diese versucht haben sollen, Reifen aus Containern zu entwenden.

Nach ersten Erkenntnissen haben die beiden männlichen Tatverdächtigen bereits über 40 Reifen in ein Tatfahrzeug geladen und wurden vermutlich durch das Eintreffen des Sicherheitsdienstes bei der Tat gestört. Die beiden Männer liefen anschließend davon. Ihr Täterfahrzeug, welches vermutlich ein Mietwagen war, wurde am Tatort zurückgelassen. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung vor Ort, der zurückgelassene Kleintransporter wurde als Beweismittel sichergestellt und ein Fährtenhund kam zum Einsatz.

Die flüchtigen Tatverdächtigen konnten nicht gestellt werden und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:24

    POL-NB: Polizei trifft auf mutige Helfer - Mann belästigt Frauen bei Straßenfest

    Malchow (ots) - Am Sonnabend kurz nach 22.00 Uhr haben Passanten über den Notruf 110 einen Mann in Malchow in der Güstrower Straße gemeldet, der sich aggressiv und belästigend gegenüber Frauen verhalte. Als die Beamten des zuständigen Polizeireviers Röbel in der Inselstadt eintrafen, wurde der Beschuldigte, der zuvor fliehen wollte, noch von Passanten ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:11

    POL-NB: Polizei warnt vor falschen Spendensammlern - Verdacht des Spendenbetrugs

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Am vergangenen Samstag (13.09.2025) erhielt die Polizei in Ribnitz-Damgarten gegen 09:45 Uhr den Hinweis, dass vor einem Einkaufszentrum in der Boddenstraße zwei Personen Spenden sammeln sollen, was den Anrufern merkwürdig erschien. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten daraufhin den beschriebenen Pkw und zwei rumänische Staatsangehörige ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:45

    POL-NB: Unbekannter setzt Pkw in Brand

    Loitz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 13.09.2025, wurde der Polizei gegen 02:00 Uhr ein brennender Pkw Opel in der Breiten Straße, Ecke Marktstraße gemeldet. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen bemerkten Zeugen das brennende Fahrzeug und alarmierten die Feuerwehr. Ein potentieller Täter war nicht vor Ort. Durch den Brand entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw, in Höhe von circa 1.500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren