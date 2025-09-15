Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannter setzt Pkw in Brand

Loitz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 13.09.2025, wurde der Polizei gegen 02:00 Uhr ein brennender Pkw Opel in der Breiten Straße, Ecke Marktstraße gemeldet.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen bemerkten Zeugen das brennende Fahrzeug und alarmierten die Feuerwehr. Ein potentieller Täter war nicht vor Ort. Durch den Brand entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw, in Höhe von circa 1.500 Euro.

Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Bitte wenden Sie sich telefonisch an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell