POL-ST: Steinfurt- Bu., Einbrüche in Kindergärten

Zwischen Dienstag (16.09.), 16.30 Uhr und Mittwoch (17.09.), 06.50 Uhr ist in eine Kindertagesstätte am Melkeweg eingebrochen worden.

Unbekannte Täter haben eine rückwärtige Tür aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. In der Einrichtung sind einige Schränke aufgebrochen und durchsucht worden. Gestohlen wurden diverse elektronische Geräte und ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Ebenfalls zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 07.00 Uhr sind Unbekannte in einen weiteren Kindergarten an der Straße Steintorfeldmark eingebrochen. Hier brachen die Täter ebenfalls eine Tür auf. Ob sie etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt in diesen Fällen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich telefonisch unter 02551/15-4115 auf der Polizeiwache Steinfurt melden.

