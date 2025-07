Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Mann nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (14.07.2025, gegen 10:20 Uhr) ereignete sich in Barmen auf der Straße Am Diek in Höhe der Einmündung zur Kreuzstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Am Diek in Richtung Oststraße. Nachdem der Mann während der Fahrt Gegenstände aus seinem Auto verlor, hielt er am Fahrbahnrand an um diese einzusammeln. Als er nach bisherigen Erkenntnissen ausstieg, kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford. In der Folge stürzte der 50-Jährige zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Ford-Fahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit in östliche Richtung. Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen 60-jährigen Ennepetaler, der mit dem Ford-Focus unterwegs war. Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Beamten den Flüchtigen in einer Kfz-Werkstatt an, als er im Begriff war seine, vermutlich durch den Verkehrsunfall, beschädigte Windschutzscheibe zu wechseln. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den Führerschein des flüchtigen Unfallfahrers stellten die Beamten sicher. Die Polizei bittet bislang noch unbekannte Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell