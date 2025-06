POL-NOM: E-Scooter durch unbekannte Person entwendet

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, OT Kreiensen, dortiger Bahnhof, Tatzeit: 19.05.2025, 00:00 Uhr bis 04.06.2025, 13:20 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Diebstahl eines Rollers kam es im o.g. Tatzeitraum am Bahnhof in Kreiensen. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der Roller der Marke Kymco zunächst entwendet und später teilzerlegt in der Nähe des Bahnhofes abgelegt. Erst später fiel dem Geschädigten dieser Umstand auf, sodass er eine Anzeige bei der Polizei in Kreiensen ...

