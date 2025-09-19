Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Spielothek, Spielautomaten aufgebrochen

Nordwalde (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (19.09.25) in eine Spielothek an der Bahnhofstraße, Höhe Felix-Fraling-Straße, eingebrochen.

Um kurz nach 03.00 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass ein Fenster offenstand. Das Gebäude wurde durchsucht, es konnten jedoch keine Täter mehr angetroffen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter das Fenster auf und gelangten so in die Spielhalle. Sie öffneten gewaltsam drei Spielautomaten. Wie viel Geld aus den Automaten gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

