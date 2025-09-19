PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Spielothek, Spielautomaten aufgebrochen

Nordwalde (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (19.09.25) in eine Spielothek an der Bahnhofstraße, Höhe Felix-Fraling-Straße, eingebrochen.

Um kurz nach 03.00 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass ein Fenster offenstand. Das Gebäude wurde durchsucht, es konnten jedoch keine Täter mehr angetroffen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter das Fenster auf und gelangten so in die Spielhalle. Sie öffneten gewaltsam drei Spielautomaten. Wie viel Geld aus den Automaten gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:02

    POL-ST: Steinfurt, Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

    Steinfurt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (18.09.) ist ein Steinfurter Opfer eines Betrugs durch falsche Bankmitarbeiter geworden. Zunächst rief gegen 16.15 Uhr eine Frau an, die sich als Mitarbeiterin seines Kreditinstituts ausgab. Sie sagte dem Mann, dass von seinem Konto ein geringer vierstelliger Euro-Betrag eines Online-Händlers abgebucht worden sei. Deshalb würde ein Mitarbeiter bei ihm vorbeikommen, um sein ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:53

    POL-ST: Ibbenbüren, Anlagebetrug

    Ibbenbüren (ots) - Ein 55-jähriger Ibbenbürener ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Der Mann hatte sich auf eine Anzeige gemeldet, die er in den sozialen Medien entdeckt hatte. Kurz darauf meldete sich telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter der Firma. Dieser bat den Ibbenbürener, eine geringe dreistellige Summe zu zahlen und sich dann über einen Link, der ihm zugesandt wurde, mit einem Pass zu identifizieren. Anschließend überwies der Ibbenbürener dann in zwei ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:11

    POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec aus Fahrradabstellraum entwendet

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Fahrradabstellraum eines Mehrparteienhauses an der Straße Hyddenburg verschafft. Die Täter öffneten in der Zeit zwischen Mittwoch (17.09.), 22.00 Uhr und Donnerstag (18.09.), 08.50 Uhr gewaltsam die Tür zu dem Abstellraum. Von dort entwendeten sie ein Pedelec der Marke KTM, Modell Macina. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren