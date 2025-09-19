PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Steinfurt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.09.) ist ein Steinfurter Opfer eines Betrugs durch falsche Bankmitarbeiter geworden.

Zunächst rief gegen 16.15 Uhr eine Frau an, die sich als Mitarbeiterin seines Kreditinstituts ausgab. Sie sagte dem Mann, dass von seinem Konto ein geringer vierstelliger Euro-Betrag eines Online-Händlers abgebucht worden sei. Deshalb würde ein Mitarbeiter bei ihm vorbeikommen, um sein Konto zu prüfen. Anschließend sollte er zur Überprüfung nach einem Piep-Ton seine PIN zur Bestätigung nennen. Einige Zeit später erschien ein Mann an seiner Haustür, der ihm sagte, dass er von der Bankenaufsicht sei. Diesem übergab der Mann seine Scheckkarte. Die ganze Zeit über telefonierte der Mann währenddessen noch mit der angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese sagte ihm, dass seine Karte jetzt überprüft würde. Dann legte sie auf.

Kurze Zeit später berichtete der Steinfurter seinem Sohn von dem Vorfall. Nach einem Anruf bei der Bank flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor solchen Betrugsmaschen. Hier einige Tipps, die Sie beachten sollten:

   - Bankmitarbeiter fragen niemals nach den Zugangsdaten ihres 
     Bankkontos. Geben Sie niemals ihre PIN an unbekannte Personen 
     weiter und händigen Sie diesen auch niemals ihre Bankkarten aus.
   - Sie sollten bei solchen Anfragen sofort hellhörig werden und den
     angegebenen Sachverhalten keinen Glauben schenken.
   - Legen Sie einfach auf und kontaktieren Sie selbst Ihre Bank auf 
     den Ihnen bekannten Wegen.
   - Ziehen Sie bei Zweifeln Vertrauenspersonen hinzu.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Seien Sie skeptisch, wenn es bei Anrufen um Ihre finanziellen 
     Verhältnisse geht, sensible Kontodaten abgefragt werden oder gar
     Zahlungsforderungen gestellt werden.
   - Warnen Sie Ihr Umfeld vor diesen Maschen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
  • 19.09.2025 – 10:53

    POL-ST: Ibbenbüren, Anlagebetrug

    Ibbenbüren (ots) - Ein 55-jähriger Ibbenbürener ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Der Mann hatte sich auf eine Anzeige gemeldet, die er in den sozialen Medien entdeckt hatte. Kurz darauf meldete sich telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter der Firma. Dieser bat den Ibbenbürener, eine geringe dreistellige Summe zu zahlen und sich dann über einen Link, der ihm zugesandt wurde, mit einem Pass zu identifizieren. Anschließend überwies der Ibbenbürener dann in zwei ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:11

    POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec aus Fahrradabstellraum entwendet

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Fahrradabstellraum eines Mehrparteienhauses an der Straße Hyddenburg verschafft. Die Täter öffneten in der Zeit zwischen Mittwoch (17.09.), 22.00 Uhr und Donnerstag (18.09.), 08.50 Uhr gewaltsam die Tür zu dem Abstellraum. Von dort entwendeten sie ein Pedelec der Marke KTM, Modell Macina. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:27

    POL-ST: Mettingen, Auto aufgebrochen

    Mettingen (ots) - In der Zeit von Dienstag (16.09.), 18.00 Uhr bis Mittwoch (17.09.), 10.50 Uhr ist eine graue Mercedes C-Klasse an der Bischofstraße beschädigt worden. Das Auto war im genannten Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Unbekannte haben an dem Auto die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Ob etwas aus dem Fahrzeuginneren gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der ...

    mehr
