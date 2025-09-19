POL-ST: Lotte, Vermisste gesucht, Öffentlichkeitsfahndung
Lotte (ots)
Seit dem 10. September wird in Lotte ein 15-jähriges Mädchen vermisst.
An bekannten Anlaufadressen wurde das Mädchen nicht angetroffen. Wir suchen sie jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens machen kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.
Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/180934
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell