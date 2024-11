Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Erfolgreicher Abschluss des Maschinistenlehrgangs - Neues Fachpersonal für die Feuerwehren des Kreises Höxter

Der kürzlich beendete Maschinistenlehrgang markiert einen weiteren Meilenstein in der Ausbildung der freiwilligen Feuerwehrkräfte in Beverungen. Nach intensiver Schulung und praktischen Übungen sind die Teilnehmer nun bestens auf die verantwortungsvollen Aufgaben als Maschinisten vorbereitet.

Inhaltlich umfasste der Lehrgang ein breites Spektrum an Themen: Die Teilnehmer lernten die Funktionsweise und Bedienung der Feuerlöschkreiselpumpe, beschäftigten sich mit den Anforderungen an die Wasserförderung und der Berechnung von Druckverlusten durch Reibung und Höhenunterschiede. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Wasserentnahme - sowohl aus offenem Gewässer wie Weser und Bever als auch aus Hydranten, unter Berücksichtigung des nötigen Trinkwasserschutzes. Auch der Tankbetrieb eines Tanklöschfahrzeugs, der Einsatz beim "Pump and Roll"-Betrieb bei Waldbränden und die Nutzung von Löschwasserbehältern wurden thematisiert.

Nach bestandener schriftlicher Prüfung stellte eine praktische Übung die theoretisch erlernten Inhalte auf die Probe: Der Höhepunkt des Lehrgangs bestand darin, Wasser über eine lange Wegstrecke von etwa einem Kilometer und mit einem Höhenunterschied von ca. 66 Metern von der Einmündung des Lebersiek in die Bever bis zur Feldmark "Vor dem Diebesweg" zu fördern. Dabei berechneten die Teilnehmer selbstständig die Schlauchleitung und setzten diese Berechnung anschließend in der Praxis um, die über vier Pumpen ohne Probleme eine Förderleistung von 1.000 Litern Löschwasser pro Minute erreichte.

Die erfolgreichen Teilnehmer dieses Lehrgangs sind Julian Jäger, Bjarne Meibom, Max Pravemann und Wilhelm Schlüter aus Amelunxen; Luka Scholle aus Bellersen; Luis Brett aus Bödexen; Lars Christian Herdick aus Bökendorf; Alexander Menke aus Dalhausen; Dominik Tebbe aus Drenke; Johannes Dohmann aus Godelheim; Moritz Rosen aus Höxter und Diogo Anes, Kevin Bergmann, André Brune, Markus Buhmann und Lukas Kayser aus Würgassen

Die erfahrenen Ausbilder Ingolf Menke, Moritz Menke und Tobias Brähler begleiteten den Lehrgang mit ihrem Fachwissen und stellten sicher, dass die Teilnehmer umfassend auf ihre künftigen Einsätze vorbereitet sind. Mit dem Abschluss des Lehrgangs stehen den Feuerwehrendes Kreises Höxter nun hervorragend ausgebildete Maschinisten zur Verfügung, die sowohl im Einsatz als auch bei komplexen Anforderungen wie der Wasserförderung über lange Strecken wichtige Unterstützung leisten können.

