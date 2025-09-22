PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Motorradfahrer schwer verletzt, Kollision mit Auto

Lengerich (ots)

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Lohesch, nahe Hollenbergs Weg, in Intrup schwer verletzt worden.

Der 40-Jährige aus Bohmte (Landkreis Osnabrück) fuhr mit seinem Krad am Freitag (19.09.) gegen 13.15 Uhr auf der Straße Lohesch in Richtung Bahnhofstraße. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Tecklenburg wollte mit einem weißen Ford vom Straßenrand aus anfahren, um auf der Straße Lohesch nach links in Richtung Südring zu fahren. Sie übersah dabei ersten Erkenntnissen zufolge das Motorrad.

Der Ford und das Motorrad, eine Honda-Maschine, kollidierten miteinander. Der 40-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Die 18-Jährige blieb unverletzt. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

