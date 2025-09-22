Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Brand eines leerstehenden Hauses, Zeugen gesucht

Metelen (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (21.09.) gegen 04.50 Uhr hat an der Kolpingstraße der Dachstuhl eines leerstehenden Einfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Es ist niemand verletzt worden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Angaben zu dem Brand machen kann, wird gebeten die Polizei in Ochtrup unter 02553/9356-4155 zu kontaktieren.

