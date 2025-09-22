PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Mobiles WC steht in Flammen, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

In der Nacht von Samstag (20.09) auf Sonntag (21.09.) ist um etwa 03.35 Uhr eine brennende mobile Toilette am Hessenweg gemeldet worden. Das WC stand zwischen der Lupinenstraße und der Waldmeisterstraße. Eine Zeugin hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Wie der Brand entstanden ist, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

