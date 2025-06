POL-PDWIL: Diebstahl und Sachbeschädigungen

Wittlich-Bombogen (ots) - Am Samstagnachmittag, den 14.06.2025, kam es gegen 16:00 Uhr in der Raiffeisenstraße in Wittlich-Bombogen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem parkenden PKW. Aufgrund von plötzlich eintretendem Platzregen und einem querenden Tier auf der Fahrbahn kam der Rettungswagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden PKW, einem Gartenzaun und einer ...

