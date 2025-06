Prüm (ots) - Am 12.06.2025, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der ehemaligen K 119 zwischen Niederprüm und Schloßheck zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwerstverletztem 18-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Prüm. Dieser befuhr die genannte Strecke mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Niederprüm und kollidierte frontal mit einem ihm entgegenkommenden PKW. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der ...

mehr