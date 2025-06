POL-PDWIL: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Bitburg (ots) - Am Dienstag, den 12.06.2025, wurde zwischen 17:10 Uhr und 17:35 Uhr auf dem Parkplatz in der Denkmalstraße in Bitburg ein geparkter grauer Audi RS3 mutmaßlich beim Öffnen einer Tür am Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden. ...

