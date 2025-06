Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wittlich-Bombogen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 14.06.2025, kam es gegen 16:00 Uhr in der Raiffeisenstraße in Wittlich-Bombogen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem parkenden PKW. Aufgrund von plötzlich eintretendem Platzregen und einem querenden Tier auf der Fahrbahn kam der Rettungswagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden PKW, einem Gartenzaun und einer Straßenlaterne. Der Fahrzeugführer sowie der weitere Rettungssanitäter, welcher einen Patient im Laderaum versorgte, wurden infolge des Unfalls leicht verletzt. Der betreute Patient erlitt durch den Verkehrsunfall keine weiteren Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

