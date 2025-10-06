PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand eines Gartenhauses

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 18.40 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung und in der Folge eine brennende Gartenhütte in der Straße "Im Ölgarten" mitgeteilt. Ein sich in Vollbrand befindliches Gartenhaus konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. In dem Gartenhaus soll sich eine Sauna sowie ein Whirlpool befunden haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Die Brandörtlichkeit wurde von der Polizei beschlagnahmt. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kandern hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurde niemand verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:27

    POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Brennender Pkw auf der Autobahn A 5

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 03.10.2025, gegen 15.45 Uhr, brannte ein Pkw auf der Autobahn A 5 bei Efringen-Kirchen. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg, als er kurz nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen auf dem Standstreifen anhielt, da es wohl im Motorraum seines Pkws zu einem Brand kam. Ersthelfer bekämpften den Brand ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:24

    POL-FR: Gemarkung Weil am Rhein: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi RS 7 steht im Verdacht bei einem Überholvorgang einen 55-jährigen Fahrer eines Land Rovers gefährdet zu haben. Der 55-jährige Fahrer des Land Rover fuhr am Samstag, 04.10.2025, gegen 10.24 Uhr, von der Autobahn A 98 kommend an dem Autobahndreieck Weil am Rhein auf die Autobahn A 5 in Richtung Norden ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:21

    POL-FR: Vogtsburg: Pkw stürzt Rebböschung hinab, vier Leichtverletzte.

    Freiburg (ots) - Vogtsburg-Oberbergen: Nicht angepasste Geschwindigkeit und Nichtkenntnis der Örtlichkeit waren nach erster Einschätzung der Polizei mit ursächlich für einen Verkehrsunfall der sich am Sonntag 05.10.2025 gegen 18:40 Uhr ereignet hat. Ein mit vier jungen Männern besetzter Pkw kam auf dem Streitweg im Rebgelände, Gewann Winzburg in einer scharfen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren