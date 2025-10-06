Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand eines Gartenhauses

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 18.40 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung und in der Folge eine brennende Gartenhütte in der Straße "Im Ölgarten" mitgeteilt. Ein sich in Vollbrand befindliches Gartenhaus konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. In dem Gartenhaus soll sich eine Sauna sowie ein Whirlpool befunden haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Die Brandörtlichkeit wurde von der Polizei beschlagnahmt. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kandern hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurde niemand verletzt.

