PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots)

Ein 25-jähriger Fahrer eines E-Scooter wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Mühlhäuser Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 25-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Einbruch

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - In ein Wohngebäude in der Straße Unterdorf drangen gestern Abend mehrere bis dahin Unbekannte gewaltsam ein. Im weiteren Verlauf wurde unter anderem ein Laptop sowie Werkzeuge entwendet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Es konnten vier männliche Personen im Alter zwischen 31 und 48 Jahren als mögliche Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:33

    LPI-GTH: Tatverdächtige festgenommen

    Eisenach (ots) - In Eisenach kam es in der Nacht zum 25.09.2025 gegen Mitternacht zu mehreren Bränden. So wurde unter anderem am Westbahnhof Eisenach eine hölzerne Zugangstür in Brand gesetzt. In der Georgenstraße gerieten Stühle, welche vor der Fassade eines Restaurants abgestellt waren, in Brand. Durch das Feuer wurde auch die Hausfassade und ein Stromkasten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:00

    LPI-GTH: Unterkunft beschädigt

    Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Am 27. September, gegen 23.50 Uhr warfen ein oder mehrere Unbekannte eine Fensterscheibe einer Unterkunft in der Königseer Straße mittels Steinwurf ein. Im weiteren Verlauf wurden offenbar pyrotechnische Gegenstände durch die beschädigte Scheibe geworfen und diese zur Umsetzung gebracht. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Eine 46-jährige Bewohnerin verletzte sich beim Verlassen des Raumes leicht. Die Ermittlungen zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren