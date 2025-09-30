LPI-GTH: Alkoholisiert
Eisenach (ots)
Ein 25-jähriger Fahrer eines E-Scooter wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Mühlhäuser Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 25-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
