Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unterkunft beschädigt

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am 27. September, gegen 23.50 Uhr warfen ein oder mehrere Unbekannte eine Fensterscheibe einer Unterkunft in der Königseer Straße mittels Steinwurf ein. Im weiteren Verlauf wurden offenbar pyrotechnische Gegenstände durch die beschädigte Scheibe geworfen und diese zur Umsetzung gebracht. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Eine 46-jährige Bewohnerin verletzte sich beim Verlassen des Raumes leicht. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0253131/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

