Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg Jägersburg

Homburg (ots)

Am 13.09.2025, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Sportplatzgeländes in der Straße Alois-Omlor-Sportpark in Homburg-Jägersburg.

Beim Rangieren kollidierte ein weißer Transporter mit einem geparkten schwarzen BMW mit HOM-Kennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell