Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrere Pkw-Aufbrüche im Bliestal

Blieskastel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag den 13.09.2025 wurden in Blieskastel und in den Ortsteilen Blickweiler und Breitfurt an insgesamt sechs Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und Wertsachen aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Die Taten ereigneten sich in der Kardinal-Wendel-Straße (Blieskastel), der Straße "Am Güterbahnhof"(Blickweiler), im Wiesenweg, Ottilienstraße und der Viktoriastraße (Breitfurt). Entwendet wurden Geldbörsen, Sonnenbrillen, ein CD-Player und in einem Fall eine Tasche mit einem Mobiltelefon und einem IPad. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter Tel. 06841-1060 oder per E-Mail, PI-HOM@polizei.slpol.de, in Verbindung zu setzen. Da sich der oder die Täter zum Ausspähen potenzieller Beute auch in Hauseinfahrten begeben haben könnten, wurden sie möglicherweise auch von privater Videoüberwachung erfasst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell